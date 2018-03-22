Forbes составил рейтинг надежных банков России

СЕГОДНЯ 10:41 2018-03-22T10:42:05+03:00

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ТОП-100 надежных банков составил Forbes. Первое место занял Росбанк, второе - «Юникредит банк», третье - Райффазенбанк. Вся тройка является «дочками» иностранных кредитных организаций. Всего в группе наиболее надежных попали 13 банков, когда в прошлом году их было 11.

В 2017 году ретинг надежности возглавил Сбербанк, но в 2018 году он занял четвертое место. За этим следуют в порядке очередности «Ситибанк», «Нордеа», ВТБ, «Бэнк оф Чайка», «Интеза», «Газпромбанк».

Все банки из прошлогогоднего рейтинга пережили зачистку финансового сектора ЦБ, что подтверждает их надежность. Всего в прошлом году ЦБ отозвал лицензии у 50 банков.

Как отмечают составители рейтинга, некоторые пережившие зачистку перешли под контроль государства. Число таких кредитных организаций увеличивается, а частный сектор сокращается. Например, были национализированы крупные банки из второй группы надежности - «ФК Открытие» и «Промсвязьсбанк».