СЕГОДНЯ 10:40 2018-03-22T10:42:34+03:00

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Правоохранители американского города Темпе (штат Аризона) опубликовали запись смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля, который испытывался компанией Uber на дорогах общего пользования.

Соответствующее сообщение появилось на странице местной полиции в Твиттер.

«Отдел транспортных преступлений полиции Темпе изучает детали инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим новую информацию о расследовании, как только она появится», - говорится в тексте сообщении.

В результате аварии погибла 49-летняя велосипедистка Элейн Херцберг, которая попала под колеса автономного внедорожника Volvo, пересекая дорогу в неположенном месте.

На записи с камер автомобиля видно, что инцидент произошел в темное время суток. Внезапное появление велосипедистки в свете фар застало врасплох как автоматику, так и сидевшего в автомобиле водителя-испытателя. Фактически транспортное средство начало торможение уже после столкновения.

Как сообщал сайт «КП», ранее шеф местной полиции Сильвия Моир сообщила, что ни камеры беспилотника, ни водитель не увидели погибшую до момента столкновения. Автомобиль не предпринял попытки затормозить. Он двигался со скоростью 38 миль в час (61 километр в час) по полосе с ограничением скорости в 35 миль в час.

Полиция опубликовала запись смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber.В результате столкновения с автономным джипом Volvo погибла велосипедистка

В настоящее время целый ряд американских компаний тестирую беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. Несмотря на то, что необходимые технологии в общих чертах готовы, внедрение беспилотников осложняется юридическими вопросами: разработчики автономного транспорта не хотят брать на себя ответственность за возможные происшествия с техникой без человека-водителя.