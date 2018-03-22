2018-03-22T10:49:11+03:00
Дом. Семья

Тушканчики Московского зоопарка встретили весну одними из первых

Животных достали из холодильников для зимовки, ожидается, что вслед за ними выйдут из спячки медведи, сурки и еноты
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Тушканчики в Московском зоопарке вышли из спячкиТушканчики в Московском зоопарке вышли из спячки
Изменить размер текста:

В Московском зоопарке тушканчики вышли из спячки одним из первых - их достали из холодильников, где они зимовали.

"Тушканчики в Московском зоопарке вышли из спячки. Зверьки зимовали в специальных холодильниках, где при полной темноте поддерживалась температура плюс три-четыре градуса ", - сообщается на портале мэра и правительства Москвы в четверг, 22 марта.

Подчеркивается, что в таких условиях в естественной среде обитания тушканчики впадают в зимнюю спячку. Животные находятся в павильоне "Ночной мир".

"Пара тушканчиков у нас проснулась первой, зверьки чувствуют себя отлично, их уже можно увидеть в экспозиции. А у сурков, которые спят группой, первым выходит из спячки один из самцов", - сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Ожидается, что вслед за тушканчиками выйдут из спячки медведи, сурки и еноты и другие животные.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Опубликованы уникальные кадры поднятия американского танка «Шерман» со дна Баренцева моря
Forbes составил рейтинг надежных банков России
Полиция опубликовала запись смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber
США выделит $8 млн на продвижение прав человека в КНДР
Песков: Выход США из договора по ПРО поставил под угрозу систему взаимного ядерного сдерживания
Радиостанция «Эхо Москвы» отзывает своих корреспондентов из Госдумы
Цукерберг пообещал не допустить новых утечек данных пользователей Facebook
Цукерберг пообещал не допустить новых утечек данных пользователей Facebook
Савченко рассказала, что Тимошенко общалась с Захарченко
Власти Италии ввели на севере страны режим ЧП из-за химического загрязнения вод
Датский изобретатель Петер Мадсен рассказал, зачем изувечил тело убитой журналистки
СМИ: Правительство рассматривает идею повышения подоходного налога с 13% до 15%
Ломом - по стелсу: подлодка ВМС США застряла во льдах Арктики, отрабатывая "нападение на Россию"
Погода в Москве 22 марта будет облачной с прояснениями, пройдет небольшой снег
МВД: В Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей задержан экс-депутат Госдумы
СМИ: Лондон убеждает союзников выслать российских дипломатов
США выделят на строительство стены с Мексикой $1,6 млрд
Экс-глава ЦРУ уверен, что у России «есть что-то» на Трампа
«Дождь» и РБК приостановили работу с Госдумой из-за решения по Слуцкому
США выделит Украине $250 млн на противостояние российскому влиянию
СМИ: Слова Трампа о встрече с Путиным застали Белый дом врасплох
Пушков: Киев ломает экономику Украины через колено
Посол РФ в США обсудил с конгрессменом возобновление межпарламентского диалога
Минтруд предложит проиндексировать пенсии выше инфляции 2019-2021 годов