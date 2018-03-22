Тушканчики Московского зоопарка встретили весну одними из первых

СЕГОДНЯ 10:49 2018-03-22T10:49:11+03:00

Животных достали из холодильников для зимовки, ожидается, что вслед за ними выйдут из спячки медведи, сурки и еноты

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В Московском зоопарке тушканчики вышли из спячки одним из первых - их достали из холодильников, где они зимовали.

"Тушканчики в Московском зоопарке вышли из спячки. Зверьки зимовали в специальных холодильниках, где при полной темноте поддерживалась температура плюс три-четыре градуса ", - сообщается на портале мэра и правительства Москвы в четверг, 22 марта.

Подчеркивается, что в таких условиях в естественной среде обитания тушканчики впадают в зимнюю спячку. Животные находятся в павильоне "Ночной мир".

"Пара тушканчиков у нас проснулась первой, зверьки чувствуют себя отлично, их уже можно увидеть в экспозиции. А у сурков, которые спят группой, первым выходит из спячки один из самцов", - сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Ожидается, что вслед за тушканчиками выйдут из спячки медведи, сурки и еноты и другие животные.