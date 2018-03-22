2018-03-22T10:51:14+03:00
Политика

Опубликованы уникальные кадры поднятия американского танка «Шерман» со дна Баренцева моря

Операцию провели еще в 2017 году
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Впервые опубликованы кадры поднятия с американского военно-транспортного корабля «Томас Дональдсон», который затонул в 1945 году в Баренцевом море, бронетанковой техники. Аварийно-спасательный отряд Северного флота в 2017 году поднял два покрытых слоем ржавчины танка «Шерман». Специалистам удалось достать технику всего за два дня.

Как заявил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, который руководил операцией, поднятые на поверхность танки сохранились в удовлетворительном состоянии. А после возвращения техники на сушу, специалисты приступили к реставрационным работам.

Сухогруз «Томас Дональдсон» был потоплен немецкой подлодкой в марте 1945 года, всего за несколько месяцев до окончания войны. Все это время он лежит у острова Кильдин на глубине 50–60 метров. На корабле перевозили груз военного и гражданского назначения, передает сайт телеканала «Звезда».

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