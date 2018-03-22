Турпоток в России достиг рекордного максимума

СЕГОДНЯ 11:15 2018-03-22T11:15:20+03:00

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В прошлом году туристический поток в России достиг рекордного максимума и составил 81 млн человек. Самыми популярными направлениями оказались Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Рост в основном обеспечили сами россияне, но поток иностранцев тоже увеличился, в том числе за счет чемпионата мира по футболу.

С 2010 года суммарный поток вырос на 20%, внутренний – на 85%.По данным Ростуризма, 69,7% туристов – россияне. Всего внутренний туризм составили 56,5 млн человек, въездной – 24,5 млн, пишут «Известия». У иностранцев помимо выше названных городов популярностью пользовалось Золотое кольцо России. А в Чечне с 2014 года количество туристов и экскурсантов выросло на 249%.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за последние семь лет турпоток в Москву вырос на 65%. Главным преимуществом путешествий по России является доступная цена. После 2014 года активно развивается сервис «все включено», бизнес начал предлагать новые турпакеты. Рост сферы ожидается и в 2018 году.