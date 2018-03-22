2018-03-22T11:05:41+03:00
Политика

Савченко рассказала о сексуальных домогательствах

По словам депутата, это произошло во время службы в ВСУ
Екатерина БОЛГОВА
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Депутат Верховной рады Украины Надежда СавченкоДепутат Верховной рады Украины Надежда СавченкоФото: REUTERS
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В четверг, 22 марта, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала о сексуальных домогательствах. По ее словам, это произошло во время службы в ВСУ - до нее домогался начальник штаба военной части, где она служила.

"Сейчас он является героем Украины", - сказал Савченко во время заседания Верховной рады, где решается вопрос о лишении ее депутатской неприкосновенности.

Депутат добавила, что тогда ей помог знакомый прапорщик.

"Надя, напиши на себя маляву, что ты агент СБУ", - посоветовал ей военнослужащий. После чего Савченко отправила заявление от имени анонима в свою часть и домогательства больше не повторялись.

Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко готовила теракт, в связи с чем несколько депутатов потребовали лишить ее депутатской неприкосновенности и звания Героя Украины, а также провести принудительную проверку состояния психического здоровья.

Рада Украины рассматривает вопрос об отмене депутатской неприкосновенности Савченко.

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