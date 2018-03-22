2018-03-22T11:31:43+03:00
Общество

Правительство начало разработку программ по профилактике подростковой преступности

После стрельбы в курганской школе созвана рабочая группа
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России в 2017 году подростковая преступность упала на 15,7%В России в 2017 году подростковая преступность упала на 15,7%Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Представители Минобрнауки, МВД, ФСИН и другие эксперты вошли в правительственную рабочую группу по профилактике преступности среди подростков. Группа создана по поручению вице-премьера Ольги Голодец после стрельбы в курганской школе.

Межведомственная группа уже сделала несколько предложений. Одно из них – провести анализ подростковой среды и определить, что в том или ином регионе склоняет несовершеннолетних к преступности. Группа предложила внедрить в школы специальные методики по выявлению учащихся со скрытой агрессией и склонности к суициду, в том числе и тестирование родителей, пишут «Известия».

По данным Генпрокуратуры подростковая преступность в России в 2017 году упала на 15,7%, с участием школьников произошло 45,2 тысяч преступлений. Об одном из последних таком случае рассказывал сайт kp.ru. 21 марта в школе города Шадринска 13-летняя школьница устроила стрельбу из пневматики по одноклассникам, пострадали семь учащихся.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Госдуме сочли «эмоциональным» заявления ряда СМИ об отзыве журналистов
Саркози отверг обвинения в финансировании президентской кампании из Ливии
Молодежь проявила политическую активность
Цукерберг не обнаружил связь между "Агентством интернет-исследований" и Cambridge Analytica
В Токио открыли трехметровый памятник Годзилле
Дворкович допустил повышение подоходного налога
В России к аттракционам повысят требования безопасности
Комитет Верховной Рады поддержал представления о задержании и аресте Савченко
Луценко заявил, что Савченко предлагала офицерам ВСУ устроить теракты против властей
Турпоток в России достиг рекордного максимума
Дональд Трамп объявит 22 марта о введении торговых пошлин на товары из Китая
Савченко рассказала о сексуальных домогательствах
Опубликованы уникальные кадры поднятия американского танка «Шерман» со дна Баренцева моря
Тушканчики Московского зоопарка встретили весну одними из первых
Forbes составил рейтинг надежных банков России
Полиция опубликовала запись смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber
США выделит $8 млн на продвижение прав человека в КНДР