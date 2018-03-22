Правительство начало разработку программ по профилактике подростковой преступности

СЕГОДНЯ 11:31 2018-03-22T11:31:43+03:00

В России в 2017 году подростковая преступность упала на 15,7% Фото: Евгения ГУСЕВА

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Представители Минобрнауки, МВД, ФСИН и другие эксперты вошли в правительственную рабочую группу по профилактике преступности среди подростков. Группа создана по поручению вице-премьера Ольги Голодец после стрельбы в курганской школе.

Межведомственная группа уже сделала несколько предложений. Одно из них – провести анализ подростковой среды и определить, что в том или ином регионе склоняет несовершеннолетних к преступности. Группа предложила внедрить в школы специальные методики по выявлению учащихся со скрытой агрессией и склонности к суициду, в том числе и тестирование родителей, пишут «Известия».

По данным Генпрокуратуры подростковая преступность в России в 2017 году упала на 15,7%, с участием школьников произошло 45,2 тысяч преступлений. Об одном из последних таком случае рассказывал сайт kp.ru. 21 марта в школе города Шадринска 13-летняя школьница устроила стрельбу из пневматики по одноклассникам, пострадали семь учащихся.