Дворкович допустил повышение подоходного налога

СЕГОДНЯ 11:53 2018-03-22T11:53:20+03:00

По мнению вице-премьера, рост вычета до 15% не приведет к массовому уходу бизнеса в теневой сектор

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Вице-премьер Аркадий Дворкович допустил возможность повышения подоходного налога (НДФЛ) в России. Сейчас налог составляет 13%. По словам Дворковича, при налоге в 15% вряд ли случится заметный прирост теневого сектора, зато дополнительные 2% могут пойти на здравоохранение.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова рассказала, что в правительстве различные налоговые меры, возможно НДФЛ повысят до 15%, передает сайт kp.ru. Введение прогрессивной шкалы налога не рассматривается, сообщил ТАСС Дворкович.

Минфин подготовил два предложения: повысить налог на добычу полезных ископаемых и увеличить НДС до 22%. Кроме того, правительство может ввести торговый сбор и отменить льготную ставку в 10%. К 2020 году потери от этой льготы достигнут 600 млрд рублей. сообщили в правительстве. В то же время правительство не забывает о поддержке молодых семей с детьми. В феврале кабмин одобрил законопроект, который предлагает отменить НДФЛ с ежемесячных детских пособий.