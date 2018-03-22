В Токио открыли трехметровый памятник Годзилле

СЕГОДНЯ 12:12 2018-03-22T12:13:07+03:00

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В центре Токио появился трехметровый памятник Годзилле — огромному ящеру-монстру из популярной серии кинофильмов. Торжественное открытие монумента состоялось в четверг, на площади неподалеку от императорского дворца.

По данным агентства Kyodo, высота самой скульптуры составляет 2,5 метра. Она установлена постаменте с надписью: «Теперь человечеству придется сосуществовать с Годзиллой».

Фраза взята из последнего кинофильма про легендарного персонажа, который вышел в 2016 году. Лента под названием «Годзилла: Возрождение» была тепло принята критиками и получила несколько национальных наград. Памятник представляет собой версию Годзиллы именно из этой картины.

Фильм 2016 года является уже 29-м в серии о ящероподобном монстре. Первая лента о чудовище была снята в Японии в 1954 году после испытания американской водородной бомбы на тихоокеанском атолле Бикини.

По сценарию, взрыв превратил мирного подводного ящера в гигантского мутанта, который поднимается из глубин и разрушает все, что встретит на своем пути. Имя монстра в оригинале произносится как «Годзира» и составлено из двух слов: горилла и «кудзира», что в переводе с японского означает «кит».

В Стране восходящего солнца ленты про «Годзиллу» внесли заметный вклад в национальную культуру — с 1954 года их посмотрели более 100 млн человек. Кроме того, несколько фильмов о японском монстре сняли в Голливуде.