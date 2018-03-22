2018-03-22T12:15:05+03:00
В мире

Цукерберг не обнаружил связь между "Агентством интернет-исследований" и Cambridge Analytica

Основатель соцсети Facebook заявил о готовности предоставить властям США все данные по агентству и Cambridge Analytica
Екатерина БОЛГОВА
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Основатель соцсети Facebook Марк ЦукербергОснователь соцсети Facebook Марк ЦукербергФото: REUTERS
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Руководство социальной сети Facebook не обнаружило каких-либо связей между британской компанией Cambridge Analytica и российским "Агентством интернет-исследований", которое в США обвиняли во вмешательстве в выборы президента 2016 года. Об этом заявил основатель соцсети Марк Цукерберг в интервью журналу Wired.

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica незаконно собрала личные данные более 50 млн пользователей Facebook для изучения их политических предпочтений.

Цукерберг заявил, специалисты Facebook не нашли совпадений между сведениями, полученными Cambridge Analytica, и данными, с которыми якобы работало "Агентство интернет-исследований". Он также выразил готовность предоставить американским властям всю информацию, касающуюся этих двух организаций.

Напомним, Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Расследования по этому вопросу проводят ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера.

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