2018-03-22T12:33:54+03:00
Политика

Молодежь проявила политическую активность

По итогам выборов зафиксирован рост электоральной активности молодежи и рост поддержки Владимира Путина
Антон БАЛУЕВ
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В день выборов в стране работали около 500 «молодежных» участковых избирательных комиссий, то есть те, где люди от 18 до 35 лет составляют более половины от общего числа избирателей.

Явка на них по сравнению с 2012 годом возросла на 3% до 64,9%. В 51 регионе прирост молодежи на выборы составил 11,3%.

В среднем на молодежных УИКах за Владимира Путина проголосовали 70,3% избирателей. Это больше, чем на предыдущих выборах на 16,1%.

Президентские выборы 2018 года наглядно продемонстрировали рост политической активности среди молодежи, а также растущую в ее среде популярность президента.

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