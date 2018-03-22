Саркози отверг обвинения в финансировании президентской кампании из Ливии

СЕГОДНЯ 12:35 2018-03-22T12:35:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший президент Франции и экс-глава партии "Республиканцы" Николя Саркози отверг обвинения в финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии.

"Николя Саркози отвергает обвинения", — сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Напомним, накануне Саркози предъявили обвинения в пассивной коррупции, незаконном финансировании его предвыборной кампании и укрывательстве государственных средств Ливии. Его задержали 20 марта в пригороде Парижа Нантере, в офисе службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями OCLCIFF. Его отпустили вечером на следующий день после завершения допроса.

В 2012 году французское издание Mediapart опубликовало документы, свидетельствующие о передаче властями Ливии 50 миллионов евро для президентской кампании Саркози. Судебное разбирательство продолжается во Франции до сих пор.