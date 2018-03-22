2018-03-22T12:42:03+03:00
В мире

В Госдуме сочли «эмоциональным» заявления ряда СМИ об отзыве журналистов

Председатель комитета по информационной политике Леонид Левин считает, что решение противоречит важнейшим задачам прессы
Денис СУХОВ
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Глава комиссии Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийГлава комиссии Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Государственной Думе назвали «эмоциональным» решение ряда СМИ отозвать своих журналистов из парламентского пула. Соответствующее заявление сделал председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Решение ряда СМИ об отзыве журналистов из федерального парламента считаю эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества», - подчеркнул Левин.

Вместе с тем он отметил, что в Госдуме работают ежедневно десятки журналистов, их труд заслуживает уважения, и задача комитета — обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия деятельности.

Как сообщал сайт «КП», в конце февраля несколько журналисток обвинили главу думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах.

Обвинения были рассмотрены комиссией Госдумы по этике, которая сочла их необоснованными. При этом подчеркивалось, что претензии к Слуцкому выдвинули в период президентской кампании и спустя значительное время после предполагаемых актов домогательства.

Протестуя против данного решения, телеканалы «РБК» и «Дождь» объявили об отзыве журналистов из ГД, а газета «Коммерсантъ» приостановила сотрудничество с комиссией по этике и самим Слуцким.

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