СКР установил личности радикалов, напавших на российские учреждения в Киеве

СЕГОДНЯ 13:04 2018-03-22T13:04:02+03:00

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Следственный комитет России установил группировки, члены которой напали на в Российский центр науки и культуры в Киеве, а также некоторые личности. Беспорядок в Российском центре науки и культуры учинили члены группировки «С14» и националистической организации «Организация украинских националистов», говорит официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Радикалы ворвались в помещение, нанесли краской на стены антироссийские надписи, разбили экспозицию и сожгли российский флаг, говорят в СКР. Злоумышленников не смутило даже присутствие детей. На следующий день националисты напали на другие российские учреждения: здания Россотрудничества и Сбербанка закидали камнями, разбили стекла. По фактам правонарушений СКР возбудил уголовные дела. Расследование продолжается.

Как сообщал сайт kp.ru, нападение на Российский центр науки и культуры произошло в ночь с 6 на 7 января. Тогда говорилось, что в правонарушении участвовали активисты некого «Черного комитета».