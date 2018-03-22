Президент Мальдивской Республики отменил режим ЧП

СЕГОДНЯ 12:57 2018-03-22T12:57:28+03:00

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Президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин отменил режим чрезвычайного положения, который действовал в стране в течение 45 дней из-за обострения внутриполитической ситуации. Об этом говорится в заявлении, распространенном администрацией главы государства.

Отмечается, что решение было принято во избежания дальнейших экономических убытков для страны, хотя некоторая угроза национальной безопасности все еще сохраняется.

«По совету служб безопасности и с целью способствовать нормализации положения, президент принял решение отменить чрезвычайное положение», - говорится в тексте заявления.

Как сообщал сайт «КП», политические волнения начались на Мальдивах в конце января, после того как Верхвоный суд страны освободил ряд заключенных лидеров оппозиции. Кроме того, инстанция восстановила в правах 12 оппозиционных депутатов парламента и признало неконституционным процесс по бышему президенту, которого действующие власти обвинили в терроризме.

В итоге правительство республики ввело с 5 февраля режим чрезвычайного положения, приоставило работу парламента и провело ряд арестов.

Ранее МИД РФ неоднократно призывал граждан воздержаться от поездок на Мальдивы до окончания периода политической нестабильности.