В Минобороны назвали лидеров названий для нового оружия

СЕГОДНЯ 12:59 2018-03-22T12:59:25+03:00

Во время выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

За девять дней голосования пользователи оставили на сайте ведомства более 7,6 миллионов голосов

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В Минобороны России назвали лидеров названий для каждого типа новейшего российского стратегического вооружения.

За девять дней голосования пользователи оставили на сайте ведомства более 7,6 миллионов голосов. Как отмечает Минобороны, среди названий боевого лазерного комплекса лидируют «Василиск», «Пересвет» и «Блик».

«Крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой получит одно из трех имен: «Пальмира», «Сюрприз» или «Буревестник»», — сообщается в заявлении ведомства.

Выбирая название беспилотного подводного аппарата, пользователи поддержали варианты «Посейдон», «Аврора» или «Прибой».

В Минобороны подчеркнули, что финальное голосование продлится до 20:00 мск 22 марта. Ранее были определены 50 наиболее популярных названий, предложенных пользователями для новейших видов российских вооружений. О новешем отечетсвенном оружии рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта.