2018-03-22T13:25:43+03:00
Политика

Песков назвал отвратительным сравнение России с фашистской Германией в Британии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает такое заявление Бориса Джонсона не подобающим министру иностранных дел любой страны
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments18
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительными и оскорбительными заявления главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о том, что Москва использует чемпионат мира по футболу 2018 года как PR-ход, наподобие гитлеровской Германии и Олимпийских игр 1936 года.

Напомним, накануне Джонсон согласился с членом парламентского комитета Великобритании по международным делам от Лейбористской партии Яном Остином. "Путин собирается использовать его (чемпионат мира по футболу 2018), как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года", - сказал Остин.

Песков отметил, что такое высказывание не соответствует статусу министра иностранных дел любого государства.

"Совершенно отвратительное заявление, оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны", — сказал представитель Кремля.

"Безусловно оно является оскорбительным и недопустимым", — добавил он.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков: Путину постоянно докладывают о ситуации на полигоне "Ядрово"
Медведев подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля
YouTube повысит количество рекламы для меломанов
В США придумали новый вид смертной казни
СКР установил личности радикалов, напавших на российские учреждения в Киеве
Пилот запустил заглохший двигатель биплана у самой земли
В Минобороны назвали лидеров названий для нового оружия
Президент Мальдивской Республики отменил режим ЧП
В Госдуме сочли «эмоциональным» заявления ряда СМИ об отзыве журналистов
Саркози отверг обвинения в финансировании президентской кампании из Ливии
Молодежь проявила политическую активность
Цукерберг не обнаружил связь между "Агентством интернет-исследований" и Cambridge Analytica
В Токио открыли трехметровый памятник Годзилле
Дворкович допустил повышение подоходного налога
В России к аттракционам повысят требования безопасности
Комитет Верховной Рады поддержал представления о задержании и аресте Савченко
Луценко заявил, что Савченко предлагала офицерам ВСУ устроить теракты против властей
Правительство начало разработку программ по профилактике подростковой преступности
Турпоток в России достиг рекордного максимума
Дональд Трамп объявит 22 марта о введении торговых пошлин на товары из Китая
Савченко рассказала о сексуальных домогательствах
Опубликованы уникальные кадры поднятия американского танка «Шерман» со дна Баренцева моря
Тушканчики Московского зоопарка встретили весну одними из первых
Forbes составил рейтинг надежных банков России
Полиция опубликовала запись смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber
США выделит $8 млн на продвижение прав человека в КНДР