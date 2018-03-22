Песков назвал отвратительным сравнение России с фашистской Германией в Британии

СЕГОДНЯ 13:25 2018-03-22T13:25:43+03:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает такое заявление Бориса Джонсона не подобающим министру иностранных дел любой страны

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительными и оскорбительными заявления главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о том, что Москва использует чемпионат мира по футболу 2018 года как PR-ход, наподобие гитлеровской Германии и Олимпийских игр 1936 года.

Напомним, накануне Джонсон согласился с членом парламентского комитета Великобритании по международным делам от Лейбористской партии Яном Остином. "Путин собирается использовать его (чемпионат мира по футболу 2018), как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года", - сказал Остин.

Песков отметил, что такое высказывание не соответствует статусу министра иностранных дел любого государства.

"Совершенно отвратительное заявление, оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны", — сказал представитель Кремля.

"Безусловно оно является оскорбительным и недопустимым", — добавил он.