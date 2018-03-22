2018-03-22T13:33:33+03:00
Умные вещи

YouTube повысит количество рекламы для меломанов

Мера побудит пользователей подписываться на музыкальный сервис
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
YouTube за 2017 год получил около $10 млнYouTube за 2017 год получил около $10 млнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В видеохостинге YouTube для любителей музыки увеличится количество рекламы. Сейчас многие пользователи слушают композиции на YouTube, поэтому видеохостинг собирается запустить музыкальный сервис. Чтобы меломаны подписывались на него, в обычные видеоролики с музыкой встроят видеорекламу. Об этом сообщил представитель YouTube Лира Коэна.

По словам Коэны, музыкальный сервис появится в ближайшем будущем. Подписчики получат доступ к эксклюзивным видео и плей-листам. Сервис за 2017 год получил около $10 млн, но с подписками мог бы собрать больше. К тому же видеохостинг давно критикуют за то, что он использует музыку и работы художников в видеороликах, не выплачивая авторам деньги и с нарушением авторских прав. Подписка позволит сгладить конфликт и вывести музыкальные видеоролики в легальный сектор, рассказывает Bloomberg.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что YouTube покинули такие крупные рекламодатели, как Mars, Hewlett-Packard и Deutsche Bank. Под их роликами пользователи оставляли комментарии с нецензурной бранью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков: Путину постоянно докладывают о ситуации на полигоне "Ядрово"
Медведев подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля
Песков назвал отвратительным сравнение России с фашистской Германией в Британии
В США придумали новый вид смертной казни
СКР установил личности радикалов, напавших на российские учреждения в Киеве
Пилот запустил заглохший двигатель биплана у самой земли
В Минобороны назвали лидеров названий для нового оружия
Президент Мальдивской Республики отменил режим ЧП
В Госдуме сочли «эмоциональным» заявления ряда СМИ об отзыве журналистов
Саркози отверг обвинения в финансировании президентской кампании из Ливии
Молодежь проявила политическую активность
Цукерберг не обнаружил связь между "Агентством интернет-исследований" и Cambridge Analytica
В Токио открыли трехметровый памятник Годзилле
Дворкович допустил повышение подоходного налога
В России к аттракционам повысят требования безопасности
Комитет Верховной Рады поддержал представления о задержании и аресте Савченко
Луценко заявил, что Савченко предлагала офицерам ВСУ устроить теракты против властей
Правительство начало разработку программ по профилактике подростковой преступности
Турпоток в России достиг рекордного максимума
Дональд Трамп объявит 22 марта о введении торговых пошлин на товары из Китая
Савченко рассказала о сексуальных домогательствах
Опубликованы уникальные кадры поднятия американского танка «Шерман» со дна Баренцева моря
Тушканчики Московского зоопарка встретили весну одними из первых
Forbes составил рейтинг надежных банков России
Полиция опубликовала запись смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber
США выделит $8 млн на продвижение прав человека в КНДР