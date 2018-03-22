YouTube повысит количество рекламы для меломанов

СЕГОДНЯ 13:33 2018-03-22T13:33:33+03:00

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В видеохостинге YouTube для любителей музыки увеличится количество рекламы. Сейчас многие пользователи слушают композиции на YouTube, поэтому видеохостинг собирается запустить музыкальный сервис. Чтобы меломаны подписывались на него, в обычные видеоролики с музыкой встроят видеорекламу. Об этом сообщил представитель YouTube Лира Коэна.

По словам Коэны, музыкальный сервис появится в ближайшем будущем. Подписчики получат доступ к эксклюзивным видео и плей-листам. Сервис за 2017 год получил около $10 млн, но с подписками мог бы собрать больше. К тому же видеохостинг давно критикуют за то, что он использует музыку и работы художников в видеороликах, не выплачивая авторам деньги и с нарушением авторских прав. Подписка позволит сгладить конфликт и вывести музыкальные видеоролики в легальный сектор, рассказывает Bloomberg.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что YouTube покинули такие крупные рекламодатели, как Mars, Hewlett-Packard и Deutsche Bank. Под их роликами пользователи оставляли комментарии с нецензурной бранью.