Президент Судана поздравил Путина с победой на выборах

СЕГОДНЯ 14:14 2018-03-22T14:14:22+03:00

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В четверг, 22 марта, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим коллегой из Судана Омаром Баширом. В частности, в ходе этой беседы глава восточноафриканского государства поздравил российского лидера с победой на состоявшихся 18 марта выборах.

«Омар Башир сердечно поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах», - говорится на сайте Кремля.

Кроме того, собеседники обсудили двустороннее сотрудничество. При этом они выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии российско-суданских отношений в различных областях.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 марта в России прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Владимир Путин: по предварительным данным ЦИК, он получил 76,69% голосов. Окончательные же итоги голосования будут объявлены в ближайшие дни - не позднее 29 марта.