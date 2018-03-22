2018-03-22T14:14:22+03:00
Политика

Президент Судана поздравил Путина с победой на выборах

Также лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Судана Омар БаширПрезидент Судана Омар БаширФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 22 марта, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим коллегой из Судана Омаром Баширом. В частности, в ходе этой беседы глава восточноафриканского государства поздравил российского лидера с победой на состоявшихся 18 марта выборах.

«Омар Башир сердечно поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах», - говорится на сайте Кремля.

Кроме того, собеседники обсудили двустороннее сотрудничество. При этом они выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии российско-суданских отношений в различных областях.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 марта в России прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Владимир Путин: по предварительным данным ЦИК, он получил 76,69% голосов. Окончательные же итоги голосования будут объявлены в ближайшие дни - не позднее 29 марта.

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