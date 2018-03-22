ЦИК РФ: нарушений, ставящих под сомнение итоги президентских выборов, не было

СЕГОДНЯ 14:28 2018-03-22T14:28:23+03:00

Такой вывод содержится в проекте постановления Центризбиркома, который планируется рассмотреть в четверг

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В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России пришли к выводу, что нарушений, ставящих под сомнение итоги состоявшихся 18 марта президентских выборов, не было. Об этом говорится в проекте постановления ЦИК, который Центризбирком планирует рассмотреть на заседании в четверг, 22 марта.

«Анализ полученных ЦИК РФ в период со дня голосования на выборах президента РФ обращений и иных сведений о нарушениях, допущенных при голосовании и подсчете голосов избирателей, показал, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления <…>, допущено не было», - приводит текст документа ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 марта в России прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Владимир Путин: после обработки 99,75% протоколов участковых комиссий он набрал 76,6% голосов. При этом явка на выборах-2018 превысила 67%.