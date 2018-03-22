За 2017 год в Японии хакеры украли больше $6,3 млн в криптовалюте

СЕГОДНЯ 14:29 2018-03-22T14:29:26+03:00

В начале года в Японии хакеры похитили криптовалюты на $400 млн Фото: REUTERS

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В Японии за 2017 год неизвестные хакеры через компьютерный взлом похитили криптовалют на сумму $6,3 млн. Всего было совершено 149 краж. Злоумышленники в большинстве случаев добыли логины и пароли от виртуальных кошельков и присвоили хранившиеся в них цифровые деньги. Об этом сообщило 22 марта главное управление полиции Японии.

В начале года сайт kp.ru рассказывал о более крупной краже криптовалют. Злоумышленники вывели с биржи Coincheck 500 млн единиц криптовалюты NEM на сумму $396 млн. Случай произошел тоже в Японии и коснулся 260 тысяч человек. Через несколько дней, 2 февраля, в главном офисе Coincheck в районе Сибуя в Токио представители Агентства финансовых услуг при министерстве финансов Японии провели обыски.

С 1 апреля 2017 года криптовалюта в Японии является законным средством платежа.