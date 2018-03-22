2018-03-22T14:34:32+03:00
Политика

Утром 22 марта по гуманитарным коридорам Восточную Гуту покинули более 3 тысяч мирных жителей

Российские военные обеспечили беженцев горячим питанием, питьевой водой и спальными наборами
Денис СУХОВ
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Утром 22 марта по гуманитарным коридорам Восточную Гуту покинули более 3 тысяч мирных жителейУтром 22 марта по гуманитарным коридорам Восточную Гуту покинули более 3 тысяч мирных жителейФото: REUTERS
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Более трех тысяч мирных жителей покинули сирийскую Восточную Гуту по гуманитарным коридорам утром 22 марта. Об этом сообщил представитель российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

«При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. С утра 22 марта 2018 года через пропускной пункт «Мухайям Аль-Вафедин» из Восточной Гуты вышло более трех тысяч мирных жителей», - заявил генерал.

Он также отметил, что российские военные оказывают беженцам всяческое содействие, обеспечивая их горячим питанием, бутилированной питьевой водой, продовольственными наборами и спальными принадлежностями.

Также продолжается возвращение местного населения в освобожденные от террористов населенные пункты Сакба и Кафер-Батна в Восточной Гуте, добавил Золотухин.

Как сообщал сайт «КП», с 27 февраля Министерство обороны РФ и сирийское правительство организовали ежедневное пятичасовое перемирие и безопасные коридоры для выхода мирных жителей из Восточной Гуты.

Первоначально террористические организации всячески препятствовали выходу беженцев, фактически удерживая местное население в заложниках. Однако по мере освобождения правительственной армией все большего числа населенных пунктов ситуация изменилась — сейчас зону боевых действий покинули более 80 тысяч мирных жителей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу охарактеризовал работу Центра примирения сторон в Восточной Гуте как «беспрецедентную гуманитарную операцию».

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