Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

СЕГОДНЯ 14:53 2018-03-22T14:53:46+03:00

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В четверг, 22 марта, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте. В частности, в ходе этой беседы глава североевропейского государства поздравил российского лидера с победой на прошедших 18 марта выборах.

Кроме того, стороны обсудили двусторонние отношения и ряд международных вопросов. При этом Путин проинформировал Ниинисте о содержании своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 20 марта, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 20 марта, между главой РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. В частности, тогда главы государств обсудили ситуации в Сирии, КНДР и на Украине. При этом они подчеркнули важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом. Кроме того, в ходе беседы Путин и Трамп уделили особое внимание вопросу о возможной личной встрече.