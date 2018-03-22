2018-03-22T14:53:46+03:00
Политика

Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Глава нашего государства проинформировал коллегу о своей беседе с Трампом
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В четверг, 22 марта, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте. В частности, в ходе этой беседы глава североевропейского государства поздравил российского лидера с победой на прошедших 18 марта выборах.

Кроме того, стороны обсудили двусторонние отношения и ряд международных вопросов. При этом Путин проинформировал Ниинисте о содержании своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 20 марта, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 20 марта, между главой РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. В частности, тогда главы государств обсудили ситуации в Сирии, КНДР и на Украине. При этом они подчеркнули важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом. Кроме того, в ходе беседы Путин и Трамп уделили особое внимание вопросу о возможной личной встрече.

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