2018-03-22T14:56:39+03:00
Экономика

«Газпром» потребовал в шведском суде частичной отмены решения по тяжбе с «Нафтогазом»

В российской компании настаивают, что вердикт Стокгольмского арбитража основан на грубых процессуальных ошибках
Денис СУХОВ
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«Газпром» потребовал в шведском суде частичной отмены решения по тяжбе с «Нафтогазом»«Газпром» потребовал в шведском суде частичной отмены решения по тяжбе с «Нафтогазом»Фото: REUTERS
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Российский газовый холдинг «Газпром» подал в апелляционный суд Швеции ходатайство о частичной отмене решений Стокгольмского суда по тяже с украинским «Нафтогазом». Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

«21 марта 2018 года «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставке (природного газа)», - говорится в сообщении.

В «Газпроме» подчеркнули, что вынося решение по тяжбе компаний, арбитры Стокгольмского суда допустили грубые процессуальные ошибки, а также превысили свои полномочия.

Как сообщал сайт «КП», в начале марта «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения всех контрактов на поставку Киеву природного газа и транзит топлива по территории Украины.

Решение было принято на фоне неблагоприятного для российского холдинга решения Стокгольмского арбитража. Глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что политически мотивированный вердикт инстанции делает экономически невыгодным дальнейшее сотрудничество с «Нафтогазом».

В свою очередь украинская сторона выступила против расторжения контрактов и выразила готовность пересмотреть их условия. Ожидается, что переговоры между представителями компаний пройдут в конце марта.

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