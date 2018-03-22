2018-03-22T15:03:46+03:00
В мире

Глава МИД Сербии предложил провести встречу Путина и Трампа в Белграде

Ранее по итогам телефонного разговора с президентом России глава США заявил о возможности встречи в ближайшем будущем
Екатерина БОЛГОВА
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Министр иностранных дел Сербии Ивица ДачичМинистр иностранных дел Сербии Ивица ДачичФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич предложил встречу президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Белграде.

«Сербия предлагает провести анонсированную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Белграде», — сказал Дачич.

Он отметил, что столица Сербии «полностью готов к проведению встречи, имеющей значение для всего мира». По словам сербского министра, его страна имеет необходимый внешнеполитический потенциал.

«Сербия как военно нейтральное государство обладает внешнеполитическим потенциалом для того, чтобы принять президентов России и США», — добавил Дачич, передает РИА Новости.

Напомним, 20 марта в результате телефонного разговора с Путиным Трамп заявил о возможности в ближайшем будущем провести встречу с главой российского государства. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что пока нет конкретных планов по поводу даты и места такой встречи.

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