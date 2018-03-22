МИД РФ: ФСБ и ЦРУ продолжают вести интенсивный диалог

СЕГОДНЯ 15:52 2018-03-22T15:54:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральная служба безопасности России и Центральное разведывательное управление США продолжают довольно интенсивный диалог. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

«Идет достаточно активный диалог», - сказал Сыромолотов, отметив наличие контактов между руководителями российских и американских спецслужб.

Как сообщал сайт «КП», 15 декабря прошлого года сотрудники ФСБ задержали семерых злоумышленников, которые готовили теракт в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Обнаружить угрозу помогло предупреждение из ЦРУ, за которое президент РФ Владимир Путин выразил отдельную благодарность американскому коллеге Дональду Трампу.

Ранее стало известно, что новым директором ЦРУ впервые станет женщина — кадровый сотрудник американской разведки с 32-летним стажем Джина Хаспел. До этого она занимала пост заместителя главы спецслужбы, а также успела поработать в секретных тюрьмах, где, по некоторым данным, разведчики пытали подозреваемых в терроризме заключенных.