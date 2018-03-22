2018-03-22T16:09:48+03:00
Авто

В МВД исключили возможность автопродления водительских прав

Регламент требует предъявление справки о прохождении медосмотра
Алексей КАРЕЛИН
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МВД не собирается вводить автопродление водительских прав, как и требовать сдать экзамен при их заменеМВД не собирается вводить автопродление водительских прав, как и требовать сдать экзамен при их заменеФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Автоматическое продление срока действия водительских прав в ближайшем будущем исключено, так как нет единой базы, из которой сотрудники Госавтоинспекции могли бы брать сведения о здоровье водителя. Для получения водительских прав проход медосмотра обязателен. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Получение должностными лицами Госавтоинспекции информации о результатах медицинского освидетельствования из указанной информационной базы не представляется возможным, в связи с чем представление гражданином оригинала медицинского заключения остается обязательным», - говорит Волк.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве могут внедрить автоматическое продление водительских прав для примерных водителей. Об этом говорил глава аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин.

Кроме того, Волк опровергла сообщения, что в водительском удостоверении можно будет поставить отметку о согласии на посмертное донорство. Не подтвердились сообщения и о сдаче экзаменов при замене водительского удостоверения.

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