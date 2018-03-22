2018-03-22T16:12:40+03:00
В мире

Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу

Ранее бывший вице-президент США вновь объявил о желании избить нынешнего хозяина Белого дома
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп ответил на шуточную угрозу бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена избить его. Так, нынешний хозяин Белого дома заверил, что победил бы в этой драке.

Как считает глава Соединенных Штатов, Байден хочет казаться «крутым парнем», но на самом деле он «умственно и физически слаб». «Сумасшедший Джо Байден пытается вести себя как крутой парень. На самом деле он слаб, умственно и физически, и он еще угрожает, уже во второй раз, напасть на меня. Он меня не знает, он сразу сдастся, и будет размазывать слезы по лицу. Не угрожай людям, Джо», - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, Джо Байден, выступая в минувший вторник, 20 марта, перед студентами Университета Майами, подверг критике нынешнего американского лидера и заявил, что «хорошенько бы поколотил» его. «Если бы мы были в старших классах школы, я бы вывел его на задворки спортзала и хорошенько бы его поколотил», - сказал бывший вице-президент.

Кстати, это действительно уже не первая подобная угроза со стороны Байдена. Как сообщал сайт kp.ru, в октябре 2016 года он также заявил о желании побить республиканца.

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