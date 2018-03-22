2018-03-22T16:35:19+03:00
Политика

Депутат Верховной рады: Савченко может грозить до десяти лет лишения свободы

По мнению нардепа Антона Геращенко, вряд ли бывшую летчицу приговорят к пожизненному сроку
Дарья ИВАШКИНА
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Депутат Верховной рады Антон ГеращенкоДепутат Верховной рады Антон ГеращенкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Депутат Верховной рады Антон Геращенко выразил мнение, что Надежда Савченко, которую ранее в четверг, 22 марта, арестовали по подозрению в подготовке теракта в центре Киева, может получить от пяти до десяти лет.

Как считает политик, вряд ли бывшую летчицу приговорят к пожизненному сроку. «Обвинения достаточно серьезные, но благодаря тому, что этот теракт был предотвращен и никто не погиб, судьи могут избрать ей срок, которые может быть в несколько лет - пять или десять. Вряд ли это будет пожизненный срок, так как они не смогли реализовать свои цели», - сказал Геращенко в эфире местных СМИ.

При этом, как выяснилось, нардеп уверен, что Надежда Савченко и м ее предполагаемый соучастник Владимир Рубан - это «люди, которые не в своем уме и опасны для Украины».

Напомним, ранее генпрокурор незалежной Юрий Луценко заявил, что у следствия есть «неопровержимые доказательства» того, что Савченко планировала теракт в здании украинского парламента. А в четверг, 22 марта, регламентный комитет Верховной рады одобрил представления генерального прокурора о задержании и аресте бывшей летчицы.

Полная речь Савченко на заседании комитета Рады

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