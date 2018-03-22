2018-03-22T16:41:22+03:00
Политика

Британский совет прекратил свою деятельность в России

Ранее Москва объявила 23 британских дипломата персонами «нон гранта»
Алексей КАРЕЛИН
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Британский совет в Москве находится в здании Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературыБританский совет в Москве находится в здании Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературыФото: REUTERS
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Международная благотворительная организация Британский совет прекратила свою деятельность на территории России после соответствующего заявления МИД РФ. Все запланированные ранее мероприятия и программы отменены. Об этом говорится на сайте организации.

«Мы сожалеем о таком развитии событий. Когда политические или дипломатические отношения становятся трудными, культурные отношения и образовательные возможности имеют жизненно важное значение для поддержания постоянного диалога между людьми и учреждениями», - сообщили в организации.

Британский совет имеет представительства в более чем 100 странах мира. Организация представляет Великобританию в области культуры, ее деятельность регулируется королевской хартией, финансируется на 15% правительством королевства. Организация основана в 1934 году, представительство в России имеет с 1992 года.

17 марта МИД РФ анонсировал высылку из страны 23 британских дипломатов в ответ на аналогичную меру МИД Великобритании. Кроме того, МИД РФ сообщил о закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета в России. При этом представитель российского МИД Мария Захарова позволила руководителю Британского совета остаться в России и выполнять функции советника по культуре при посольстве.

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