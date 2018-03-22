СМИ: англичане приедут на ЧМ-2018 со своими поварами и едой
В четверг, 22 марта, в зарубежных СМИ появилась информация о намерении сборной Англии по футболу приехать на чемпионат мира 2018 года (ЧМ-2018), который пройдет в России, со своими поварами и едой.
Как рассказали журналистам в Футбольной ассоциации Англии (FA), за неделю до прибытия спортсменов в РФ прилетит команда шеф-поваров, чтобы проверить продукты питания, которые будут поставляться на тренировочную базу в Финском заливе. «Вся используемая пища будет проверена и проверена строго. Главное, чтобы перед матчами игроки не испытывали проблем», - сказал источник The Sun.
При этом издание подчеркивает, что вряд ли Англия действительно будет бойкотировать ЧМ-2018.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте Великобритания призвала ряд других стран поддержать бойкотирование чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда отмечалось, что инициативу Лондона могут поддержать власти Японии, Польши и Австралии.
Еще больше материалов по теме: «Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в России»