2018-03-22T17:12:32+03:00
Спорт

В Тюмени стартует финальный этап Кубка мира по биатлону

В гонке участвуют Мартен Фуркад, Уле Бьерндален, Антон Шипулин и другие звезды спорта
Ирина СУХАНОВА
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В Тюмени 22 марта стартует финальный этап Кубка мира по биатлону. В соревнованиях участвуют 84 спортсмена из 25 стран, в том числе признанные звезды спорта Мартен Фуркад, Уле Бьерндален, Антон Шипулин и другие. Соревнования откроет мужской спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами. Французский биатлонист Мартен Фуркад, лидер Кубка мира, выйдет на дистанцию 21-м, чтобы попробовать завоевать Большой хрустальный глобус в седьмой раз подряд.

- Мне нравится в Тюмени, здесь отличный стадион. Надеюсь, что смогу показать хорошие результаты и удачно завершить здесь сезон, - рассказал Фуркад журналистам перед началом соревнований.

По мнению норвежца Уле-Эйнара Бьерндалена, Россия идеально подходит для соревнований по биатлону: «Здесь достаточно снега, всегда настоящая зима. Я думаю, в Тюмени будет по-настоящему интересно». Лидер сборной России Антон Шипулин отметил, что организация соревнований в Тюмени на порядок выше, чем в Ханты-Мансийске.

- Здесь это уже не раз доказывали, организуя международные соревнования и стремясь сделать все для спортсменов и болельщиков, - считает Шипулин.

Ежедневно на стадион «Жемчужина Сибири» будет приезжать 12,5 тыс. болельщиков из 60 стран. Всего на соревнования продано более 25 тыс. билетов. Тюмень впервые принимает у себя Кубок мира, причем сразу финальный этап. За последние 15 лет такого яркого дебюта не было ни у кого.

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