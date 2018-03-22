Путин поговорил по телефону с президентом Хорватии
В четверг, 22 марта, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Как сообщили в пресс-службе Кремля, хорватский лидер поздравила Путина с победой на состоявшихся 18 марта президентских выборах. А также лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество.
«Обсуждены также некоторые вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Балканах», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, Грабар-Китарович подтвердила приглашение российскому президенту отправиться с визитом в Хорватию во взаимоприемлемые сроки.
Напомним, ранее стало известно, что Путин провел телефонную беседу с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Глава североевропейского государства также поздравил российского лидера с победой на прошедших выборах. Стороны обсудили отношения двух государств и международные вопросы.