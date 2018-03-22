Путин поговорил по телефону с президентом Хорватии

СЕГОДНЯ 16:54 2018-03-22T16:54:29+03:00

Колинда Грабар-Китарович поздравила главу российского государства с победой на выборах

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В четверг, 22 марта, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Как сообщили в пресс-службе Кремля, хорватский лидер поздравила Путина с победой на состоявшихся 18 марта президентских выборах. А также лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество.

«Обсуждены также некоторые вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Балканах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Грабар-Китарович подтвердила приглашение российскому президенту отправиться с визитом в Хорватию во взаимоприемлемые сроки.

Напомним, ранее стало известно, что Путин провел телефонную беседу с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Глава североевропейского государства также поздравил российского лидера с победой на прошедших выборах. Стороны обсудили отношения двух государств и международные вопросы.