2018-03-22T17:03:00+03:00
Политика

ЦИК планирует 23 марта подвести итоги президентских выборов

Окончательные результаты голосования огласят на специальном заседании комиссии
Дарья ИВАШКИНА
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18 марта в России прошли президентские выборы18 марта в России прошли президентские выборыФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, выступая в четверг, 22 марта, на заседании Центризбиркома, объявила о том, что итоги состоявшихся 18 марта президентских выборов планируется подвести уже в пятницу. По ее словам, 23 марта ЦИК проведет специальное заседание, на котором и огласит окончательные результаты голосования.

«Мы завтра предполагаем провести это итоговое заседание», - приводит слова Памфиловой ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 марта в России прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Владимир Путин: по предварительным данным Центризбиркома, он набрал 76,6% голосов избирателей.

Кстати, точная дата инаугурации избранного президента РФ в 2018 году стала известно еще 20 марта. Как выяснилось, церемония состоится 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

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