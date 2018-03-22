Николь Кидман разводится с мужем после 12 лет брака

СЕГОДНЯ 17:11 2018-03-22T17:11:53+03:00

На людях Николь и Кит улыбаются, но когда остаются наедине, все рушится Фото: REUTERS

Паре не помогли даже сеансы у семейного психолога

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Голливудская звезда Николь Кидман на грани развода. Семейные отношения актрисы и ее супруга Кита Урбана продолжают ухудшаться даже несмотря на то, что пара посещает семейного психолога. О проблемах в отношениях звездной пары рассказали их близкие друзья.

«На людях они улыбаются и выглядят счастливыми, но когда остаются наедине, все рушится», – цитирует инсайдера, знакомого с ситуацией, - сайт «Дни.ру».

Отмечается, что Кит уже давно настаивал на посещении психолога, и после неоднократных споров Николь все же согласилась посетить специалиста. Однако терапия стала настоящим адом для пары и только усугубила ситуацию.

После этого супруги запланировали совместную поездку за город. Однако и это не помогло им расслабиться, во время путешествия пара сильно поругалась.

По словам знакомых, Урбан жалуется на контроль и ревность со стороны Кидман. Актриса же жалуется на наркозависимость мужа и подозревает его в романе с молоденькой певицей.

Напомним, пара познакомилась в 2005 году, а уже через год поженилась. В семье родились две девочки: Сандэй и Фэйт.