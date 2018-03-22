В России подвели итоги Всероссийского конкурса стипендий и грантов имени Выготского

СЕГОДНЯ 17:19 2018-03-22T17:29:39+03:00

33 педагога и 31 студент из 15 регионов страны стали победителями Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Л.С. Выготского Фото: Михаил ФРОЛОВ

Победителями конкурса в Центральном федеральном округе стали 33 преподавателя и 31 студент из 15 регионов

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В России подвели итоги Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Л.С. Выготского.

Победителями конкурса в Центральном федеральном округе стали 33 преподавателя и 31 студент из 15 регионов, сообщили в пресс-службе Фонда развития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

«Возникают такие яркие радужные чувства от того, что вошла в число победителей... Вместе с тем начинаешь понимать, что участие в конкурсе способствовало осмыслению и пониманию, какого уровня я достигла в своем профессиональном росте, можно увидеть ценность своего опыта», - рассказала одна из победителей конкурса, воспитатель Центра развития ребенка - детский сад №20 из Орловской области Наталья Белых.

В конкурсе участвовали педагоги дошкольного образования и студенты старших курсов магистратуры, бакалавриата, а также выпускники средних профессиональных учебных заведений.

Педагоги, победившие в конкурсе, получат по 50 тысяч рублей, студенты - по 20 тысяч рублей. 15 победителей будут приглашены в «Летнюю школу», где пройдут встречи со специалистами в области дошкольного образования.