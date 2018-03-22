Фруктовые соки признали опасными для здоровья

СЕГОДНЯ 17:22 2018-03-22T17:23:07+03:00

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Американские ученые выяснили, что сладкие напитки, в том числе и свежевыжатые соки, опасны для здоровья. Чрезмерная любовь к сокам и газировке может привести к развитию сердечных заболеваний.

Сотрудники Университета Эмори провели исследование, в котором приняли участие более 30 тысяч человек. Затем специалисты исключили из эксперимента диабетиков и сердечников, и продолжили наблюдение за группой из 18 тысяч добровольцев. Они подсчитали уровень потребления напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, включая содовую воду, соки, конфеты, сладкие завтраки и другие, пишет сайт «Дни.ру».

Наблюдение продолжалось на протяжении 5 лет. Если за это время кто-то умирал, ученые исследовали все факторы, которые могли повлиять на это, в том числе употребление различных продуктов.

В итоге оказалось, что те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в день. Другие сахаросодержащие продукты на продолжительность жизни не влияли, пишет сайт argumenti.ru.