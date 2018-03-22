2018-03-22T17:45:51+03:00
Происшествия

Автомобиль въехал в автобусную остановку на востоке Москвы

Пострадали два человека, в том числе пожилая женщина
Дарья ИВАШКИНА
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ДТП случилось на 15-й Парковой улице в районе Восточное ИзмайловоДТП случилось на 15-й Парковой улице в районе Восточное ИзмайловоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 22 марта, на востоке Москвы автомобиль протаранил автобусную остановку. ДТП случилось на 15-й Парковой улице в районе Восточное Измайлово.

По некоторым данным, в результате инцидента пострадали два человека: молодая женщина, находившаяся за рулем вылетевшей с дороги иномарки, и пенсионерка, которая в момент ЧП стояла на остановке общественного транспорта.

«За рулем Nissan находилась молодая женщина. На остановке после удара, кроме водителя, пострадала бабушка», - сказал источник в экстренных службах столицы РИА Новости.

Между тем чуть позднее выяснилось, что Nissan въехал в остановку после столкновения с автомобилем Volkswagen.

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай в Москве. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в январе внедорожник влетел в остановку на проспекте Мира. Тогда один человек погиб, и еще трое получили травмы различной степени тяжести.

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