Автомобиль въехал в автобусную остановку на востоке Москвы
В четверг, 22 марта, на востоке Москвы автомобиль протаранил автобусную остановку. ДТП случилось на 15-й Парковой улице в районе Восточное Измайлово.
По некоторым данным, в результате инцидента пострадали два человека: молодая женщина, находившаяся за рулем вылетевшей с дороги иномарки, и пенсионерка, которая в момент ЧП стояла на остановке общественного транспорта.
«За рулем Nissan находилась молодая женщина. На остановке после удара, кроме водителя, пострадала бабушка», - сказал источник в экстренных службах столицы РИА Новости.
Между тем чуть позднее выяснилось, что Nissan въехал в остановку после столкновения с автомобилем Volkswagen.
Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай в Москве. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в январе внедорожник влетел в остановку на проспекте Мира. Тогда один человек погиб, и еще трое получили травмы различной степени тяжести.