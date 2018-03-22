Памфилова намерена заменить двух председателей избиркомов

СЕГОДНЯ 17:48 2018-03-22T17:48:58+03:00

Решение связано с нарушениями на их участках в день выборов

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Как минимум два председателя избирательных комиссий покинут пост из-за нарушений на их участках в день выборов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Не менее чем в двух регионах точно сменятся», – ответила Памфилова на вопрос о возможных отставках глав избиркомов.

О каких регионах идет речь, говорить преждевременно, сочла Памфилова. Для начала должна завершиться тщательная проверка сообщений о нарушениях, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее на избирательном участке №1910, что в Нагорном районе Москвы, результаты выборов аннулировали из-за подмены результатов голосования. Копия итогового протокола отличалась от оригинала. Кроме того, итоги голосования отменили на 14 участках в девяти регионах России и на одном – в Австралии. Однако, по словам Памфиловой, все нарушения не могли повлиять на результаты выборов президента и о массовом явлении говорить нельзя.

Окончательные итоги выборов президента ЦИК планирует подвести 23 марта.