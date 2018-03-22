2018-03-22T17:48:58+03:00
Политика

Памфилова намерена заменить двух председателей избиркомов

Решение связано с нарушениями на их участках в день выборов
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАССГлава Центризбиркома России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Изменить размер текста:

Как минимум два председателя избирательных комиссий покинут пост из-за нарушений на их участках в день выборов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Не менее чем в двух регионах точно сменятся», – ответила Памфилова на вопрос о возможных отставках глав избиркомов.

О каких регионах идет речь, говорить преждевременно, сочла Памфилова. Для начала должна завершиться тщательная проверка сообщений о нарушениях, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее на избирательном участке №1910, что в Нагорном районе Москвы, результаты выборов аннулировали из-за подмены результатов голосования. Копия итогового протокола отличалась от оригинала. Кроме того, итоги голосования отменили на 14 участках в девяти регионах России и на одном – в Австралии. Однако, по словам Памфиловой, все нарушения не могли повлиять на результаты выборов президента и о массовом явлении говорить нельзя.

Окончательные итоги выборов президента ЦИК планирует подвести 23 марта.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Генпрокуратура Украины попросит суд арестовать Савченко без альтернативы залога
Памфилова: дала бы наблюдателю в зубы за оскорбление избирателей
Европарламент может потребовать освобождения Савченко
Посол РФ назвал безответственными заявления главы МИД Британии
Посольство России в Великобритании сократило прием по консульским вопросам
В США проголосовали за завершение расследования по «вмешательству России»
Горбачев оценил телефонный разговор Трампа и Путина
Путин пригласил премьер-министра Греции посетить Россию
Украинский «Интер» ответил на предупреждение за показ советских фильмов
В Сети появилось видео задержания Надежды Савченко
СМИ сообщили о разводе короля Марокко
Автомобиль въехал в автобусную остановку на востоке Москвы
Сейм Латвии поддержал перевод русских школ на латышский язык обучения
Фруктовые соки признали опасными для здоровья
В России подвели итоги Всероссийского конкурса стипендий и грантов имени Выготского
Николь Кидман разводится с мужем после 12 лет брака
Матвиенко предложила заменить обязательное медстрахование на добровольное
ЦИК планирует 23 марта подвести итоги президентских выборов
Путин поговорил по телефону с президентом Хорватии
В Тюмени стартует финальный этап Кубка мира по биатлону
СМИ: англичане приедут на ЧМ-2018 со своими поварами и едой
Британский совет прекратил свою деятельность в России
Песков назвал преждевременными разговоры о прорыве в отношениях России и США
Депутат Верховной рады: Савченко может грозить до десяти лет лишения свободы
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу
В МВД исключили возможность автопродления водительских прав
МИД РФ: ФСБ и ЦРУ продолжают вести интенсивный диалог
Отца полковника Захарченко отпустили из СИЗО под домашний арест