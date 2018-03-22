СМИ сообщили о разводе короля Марокко

СЕГОДНЯ 17:55 2018-03-22T17:55:42+03:00

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Король Марокко Мохаммед VI и его жена принцесса Лалла Сальма развелись после 16 лет брака. Эту новость западные СМИ сообщили как раз в день 16-й годовщины. Официальной информации о расторжении брака пока не поступало. О событии стало известно со слов инсайдера, близкого королю.

Слухи о том, что в отношениях Мухаммеда и Лаллы наступил кризис, возникли после того, как поклонники не увидели монаршую особу на снимках правителя из госпиталя — в конце февраля он перенес операцию на сердце. Кроме того пара давно не выходила в свет вместе. Последним официальным мероприятием, где супруги появились вдвоем, было открытие в Марракеше музея Ива Сен-Лорана в октябре минувшего года. С тех пор принцесса Лалла не появлялась на публике и не посещала благотворительные мероприятия.

Мохаммед VI и Лалла Сальма поженились 21 марта 2002 года. У пары есть двое детей - 14-летний Мулай Хассан, наследник престола и 11-летняя Лалла Хадижа, передает телеканал «360».