2018-03-22T18:12:11+03:00
Политика

В Сети появилось видео задержания Надежды Савченко

На объявление о задержании депутат предложила пройти в управление СБУ пешком [видео]
Алексей КАРЕЛИН
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На Украине Надежду Савченко обвинили в подготовке госпереворотаНа Украине Надежду Савченко обвинили в подготовке госпереворотаФото: EAST NEWS
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В интернете появилось видео задержания депутата Верховной рады Надежды Савченко. Сотрудник СБУ подошел к депутату в коридоре здания парламента, предъявил письменное обвинение и объявил о задержании.

«Предлагаю вам пройти со мной в управление СБУ в Киеве и Киевской области для составления протокола задержания, а также применения к вам мер, предусмотренных законодательством Украины», - говорит сотрудник СБУ на видеозаписи.

Савченко сопротивления оказывать не стала, но отказалась пройти в машину службы безопасности. Депутат предложила пройти до управления пешком, что и было сделано.

Как сообщал сайт kp.ru, 23 марта на заседании Верховной рады Савченко лишили депутатской неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта против высшего руководства страны и государственного переворота.

Видео задержания Надежды Савченко в зале Парламента Украины.

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