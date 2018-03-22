2018-03-22T18:12:16+03:00
Политика

Украинский «Интер» ответил на предупреждение за показ советских фильмов

Телеканал назвал решение Нацсовета по телевидению необоснованным
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее украинский телеканал «Интер» получил предупреждение за трансляцию фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»Ранее украинский телеканал «Интер» получил предупреждение за трансляцию фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»Фото: кадр из фильма
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Украинский телеканал «Интер» ответил на предупреждение, вынесенное Национальным советом незалежной по телевидению и радиовещанию, за трансляцию фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Москва слезам не верит».

Так, канал назвал решение регулятора необоснованным, отметив при этом, что эти «любимые большинством телезрителей фильмы» ранее получили прокатные удостоверения от Государственного комитета по кинематографии.

«Телеканалу было вынесено предупреждение за то, что транслировал любимые большинством телезрителей фильмы "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Москва слезам не верит". На каждый из этих фильмов уполномоченным государственным органом - Государственным комитетом по кинематографии - были выданы официальные разрешительные документы для телевизионного показа на территории Украины», - говорится в заявлении «Интер», опубликованном на его сайте.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2015 году Киев запретил «Иронию судьбы, или С легким паром». Причиной стал новый закон, по которому все фильмы с участием деятелей культуры, попавших в черный список незалежной, не допускаются к трансляции. Однако в декабре прошлого года появилась информация, что легендарная кинолента снова появится на украинских телеэкранах.

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