Путин пригласил премьер-министра Греции посетить Россию

СЕГОДНЯ 18:23 2018-03-22T18:23:02+03:00

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В четверг, 22 марта, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Алексом Ципрасом. По просьбе греческого премьера глава российского государства рассказал о сути недавней телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Ципрас искренне поздравил Путина с победой на президентских выборах. Также стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие взаимодействия между Россией и Грецией.

"С удовлетворением отмечено наращивание взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Обсуждены актуальные вопросы европейской безопасности, а также обстановка в Восточном Средиземноморье", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Путин пригласил Ципраса посетить Россию.

"Владимир Путин пригласил Алексиса Ципраса посетить Россию", - отмечает пресс-служба.