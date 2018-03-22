2018-03-22T18:23:02+03:00
Политика

Путин пригласил премьер-министра Греции посетить Россию

Президент России также рассказал Алексу Ципрасу детали недавнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В четверг, 22 марта, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Алексом Ципрасом. По просьбе греческого премьера глава российского государства рассказал о сути недавней телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Ципрас искренне поздравил Путина с победой на президентских выборах. Также стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие взаимодействия между Россией и Грецией.

"С удовлетворением отмечено наращивание взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Обсуждены актуальные вопросы европейской безопасности, а также обстановка в Восточном Средиземноморье", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Путин пригласил Ципраса посетить Россию.

"Владимир Путин пригласил Алексиса Ципраса посетить Россию", - отмечает пресс-служба.

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