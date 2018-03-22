2018-03-22T18:27:24+03:00
Политика

Горбачев оценил телефонный разговор Трампа и Путина

Бывший президент СССР призвал всех поддержать возобновление диалога двух стран
Алексей КАРЕЛИН
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Первый президент СССР Михаил ГорбачевПервый президент СССР Михаил ГорбачевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Первый президент СССР Михаил Горбачев назвал телефонный разговор глва США и России Дональда Трампа и Владимира Путина возможным «лучом надежды». Горбачев призвал поддержать всех тенденцию на сближение двух стран.

«Я это приветствую. Целый час говорили, и это само по себе важно. Надеюсь, что дело не ограничится риторикой», - сказал Горбачев РИА Новости.

Экс-президент СССР отметил, что в 2017 году диалога не было и теперь надо наверстывать упущенное. Особенно важно обсудить военные доктрины и сокращение арсенала на паритетных началах, считает Горбачев.

Как сообщал сайт kp.ru, лидеры США и РФ обсуждали по телефону сирийский конфликт, украинский кризис и ядерную программу КНДР. Президенты сошлись на необходимости сотрудничества в сдерживании гонки вооружений и борьбе с международным терроризмом. Трамп и Путин намерены организовать саммит и встретиться уже очно в ближайшем будущем.

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