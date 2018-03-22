В США проголосовали за завершение расследования по «вмешательству России»

СЕГОДНЯ 18:35 2018-03-22T18:44:42+03:00

А также за публикацию данных по этому делу

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В четверг, 22 марта, стало известно, что комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за завершение расследования дела о «вмешательстве России» в президентские выборы, которые состоялись в Соединенных Штатах в ноябре 2016 года, а также за публикацию данных по этому расследованию.

«В четверг комитет по разведке проголосовал за обнародование результатов изысканий и рекомендаций», - говорится в официальном заявлении комитета. При этом там подчеркивается, что опубликовать сведения о «вмешательстве» необходимо, «чтобы защитить страну от иностранной интервенции».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, США уже неоднократно обвиняли Россию во «вмешательстве» в выборы 2016 года. Причем расследование по этому поводу в Америке ведут комитеты по разведке палаты представителей и сената, а также спецпрокурор Роберт Мюллер. Более того, в феврале американские власти выдвинули против 13 россиян официальные обвинения в попытках повлиять на голосование в США.

Между тем российская сторона неоднократно подчеркивала бездоказательный характер всех обвинений в свой адрес.