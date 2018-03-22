2018-03-22T18:55:34+03:00
Политика

Посольство России в Великобритании сократило прием по консульским вопросам

Из-за высылки дипломатов из страны работа учреждения затруднена
Алексей КАРЕЛИН
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Здание посольства РФ в ЛондонеЗдание посольства РФ в ЛондонеФото: REUTERS
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Консульский отдел посольства России в Великобритании предупредил о сокращении часов приема. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

«В связи с безответственными действиями британского правительства, в результате которых из Великобритании выдворены 23 дипломата Посольства России, включая ряд сотрудников консульского отдела, значительный ущерб нанесен консульскому обслуживанию граждан», - поясняется в сообщении.

Заявления иностранцев на получение виз на въезд в Россию теперь будут рассматривать дольше, говорят в посольстве. Для срочных виз срок рассмотрения составит до трех рабочих дней, для обычных виз – до 20. Исключение составляют обращения граждан тех стран, с которыми у России есть визовые соглашения.

Как сообщал сайт kp.ru, из Великобритании выслано примерно 40% дипломатов российского посольства. Сотрудники диппредставительства вылетели из Лондона в Москву 20 марта. Москва в ответ выслала из России 23 британских дипломатов. Кроме того, в России прекратили деятельность Британский совет и генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге.

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