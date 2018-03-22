Посол РФ назвал безответственными заявления главы МИД Британии

СЕГОДНЯ 18:57 2018-03-22T18:57:47+03:00

Посол РФ указал главе МИД Британии, что ни у кого нет права оскорблять русский народ Фото: REUTERS

По словам Александра Яковенко, ни у кого нет права оскорблять русский народ

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Посол России в Великобритании Александр Яковенко считает полностью безответственными заявления министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, сравнившего чемпионат мира по футболу 2018 года с Олимпийскими играми 1936 года в гитлеровской Германии.

"Москва рассматривает подобные заявления как не соответствующие уровню главы МИД, недопустимые и полностью безответственные. Ни у кого нет права оскорблять русский народ, который победил нацизм и потерял более 25 млн человек, сравнивая нашу страну с нацистской Германией", - сказал Яковенко на пресс-конференции в Лондоне.

Он отметил, что такие заявления находятся вне здравого смысла.

"И мы не думаем, что британские ветераны, включая тех, кто участвовали в Северных конвоях, разделяют эту точку зрения", - добавил посол, предает ТАСС.

Напомним, ранее Джонсон согласился со сравнением предстоящего чемпионат в РФ с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе. Это заявление было подвергнуто жесткой критике со стороны Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такое сравнение отвратительным.