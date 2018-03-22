Европарламент может потребовать освобождения Савченко

СЕГОДНЯ 19:05 2018-03-22T19:08:00+03:00

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Глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни, общаясь в четверг, 22 марта, с журналистами после своего выступления на саммите ЕС в Брюсселе, заявил, что ЕП может потребовать освобождения Надежды Савченко, задержанной в Киеве по подозрению в подготовке госпереворота.

При этом Таяни пообещал внимательно следить за развитием ситуации. «Мы посмотрим, что происходит. Нам нужно будет посмотреть на то, каковы факты и затем, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению», - цитирует председателя ЕП ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали депутата Верховной рады Надежду Савченко после того, как регламентный комитет украинского парламента одобрил представление генерального прокурора Юрия Луценко о привлечении нардепа к уголовной ответственности по подозрению в подготовке государственного переворота.

По словам генпрокурора незалежной, Савченко и другие «заговорщики» планировали обстрелять центр Киева из минометов, расстрелять кортеж президента страны Петра Порошенко и забросать гранатами сессионный зал Верховной рады.