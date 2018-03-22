Памфилова: дала бы наблюдателю в зубы за оскорбление избирателей

СЕГОДНЯ 19:09 2018-03-22T19:09:08+03:00

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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что «за пределами приличий» дала бы в зубы наблюдателю, который оскорбил электорат на Северном Кавказе. На заседании ЦИК председатель избиркома Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева рассказала, что наблюдатель от одного из кандидатов в президенты назвал местных избирателей баранами.

«Была бы я там… Вне всяких приличий – получил бы в морду. Представители Кавказа люди корректные, воспитанные, кроме презрения ничего не оказали, рукоприкладством не занимались. У меня – получил бы в зубы», – цитирует Памфилову РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в двух регионах заменят глав избиркомов в связи с выявленными на их участках нарушениями. Самым распространенным нарушением, по словам Памфиловой, оказались вбросы бюллетеней, на 14 избирательных участках итоги голосования аннулированы. В то же время массовыми нарушения назвать нельзя, повлиять на ход выборов президента они не могли, утверждает глава ЦИК.