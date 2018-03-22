2018-03-22T19:22:30+03:00
Политика

Генпрокуратура Украины попросит суд арестовать Савченко без альтернативы залога

Как отметили в надзорном ведомстве незалежной, инкриминируемые нардепу статьи «не предусматривают другой меры пресечения» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Депутат Верховной рады Надежда СавченкоДепутат Верховной рады Надежда СавченкоФото: REUTERS
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В четверг, 22 марта, стало известно, что генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать депутата Верховной рады Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке терактов в Киеве и госпереворота, причем без альтернативы внесения залога.

Как отметила пресс-секретарь генпрокурора незалежной Лариса Сарган, инкриминируемые нардепу статьи «не предусматривают другой меры пресечения». «Генпрокуратура будет просить ареста, поскольку статьи, которые инкриминируют Савченко, не предусматривают другой меры пресечения», - приводят слова Сарган украинские СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали депутата Верховной рады Надежду Савченко сразу после лишения ее депутатской неприкосновенности. Известно, что в настоящее время парламентарий находится в следственном изоляторе СБУ.

Видео задержания Надежды Савченко в зале Парламента Украины.

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