Генпрокуратура Украины попросит суд арестовать Савченко без альтернативы залога

СЕГОДНЯ 19:21 2018-03-22T19:22:30+03:00

Как отметили в надзорном ведомстве незалежной, инкриминируемые нардепу статьи «не предусматривают другой меры пресечения» [видео]

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В четверг, 22 марта, стало известно, что генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать депутата Верховной рады Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке терактов в Киеве и госпереворота, причем без альтернативы внесения залога.

Как отметила пресс-секретарь генпрокурора незалежной Лариса Сарган, инкриминируемые нардепу статьи «не предусматривают другой меры пресечения». «Генпрокуратура будет просить ареста, поскольку статьи, которые инкриминируют Савченко, не предусматривают другой меры пресечения», - приводят слова Сарган украинские СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали депутата Верховной рады Надежду Савченко сразу после лишения ее депутатской неприкосновенности. Известно, что в настоящее время парламентарий находится в следственном изоляторе СБУ.